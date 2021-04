"Talvez tenha visto o Jurassic Park demasiadas vezes": Mulher garante que gravou um dinossauro

Uma mulher norte-americana acredita que conseguiu gravar através das câmaras de videovigilância da sua casa imagens de “um pequeno dinossauro”, mais concretamente um velociraptor.

No vídeo de baixa resolução, é possível ver-se uma criatura misteriosa a correr nos jardins perto da sua casa, numa comunidade em Florida.

Welcome to Jurassic World?



'Florida woman says she spotted a 'baby dinosaur' running through yard'https://t.co/eKZkWbdajz pic.twitter.com/JGjitLZ6n1