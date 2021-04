Escola básica de Matosinhos fecha devido a surto de covid-19

A Escola Básica de Perafita, em Matosinhos, vai ficar encerrada até dia 30 de abril devido a um surto de covid-19 que conta já com 11 casos confirmados, anunciou o estabelecimento, na quarta-feira.

Os onze casos confirmados são de alunos de sete turmas diferentes, afirmou Mariana Espogeira, diretora da escola. Assim, de forma “a quebrar a cadeia de transmissão, foi novamente decidido pela Autoridade de Saúde de Matosinhos que todos os elementos da escola (alunos, docentes e não docentes) fossem colocados em isolamento profilático por 14 dias a contar desde o último dia presencial”.

“Todos deveremos aguardar por nova testagem massiva e aderir em pleno para garantir um regresso seguro para todos nós. Assim, toda a comunidade escolar, profissionais e alunos de 2º e 3º ciclos, têm de ficar em isolamento profilático obrigatório até ao dia 30 de abril. A Escola Básica de Perafita (2º e 3º ciclos) continuará fechada durante estes dias”, sublinha a nota.

Por outro lado, as restantes escolas do agrupamento, jardins de infância e escolas básicas do 1º ciclo, funcionarão normalmente.