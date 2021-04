Conselho de Ministros aprova estatuto do profissional da Cultura

A reunião no Palácio de Mafra resultou, como era previsto, na aprovação do estatuto profissional dos trabalhadores da Cultura.

O Executivo esteve reunido nesta quinta-feira, no Palácio Nacional de Mafra, com o mote de discutir as medidas a tomar em torno do setor da Cultura no país, com ênfase na discussão e aprovação do estatuto profissional da Cultura, pelo qual os profissionais do setor se debatem há décadas.

A proposta acabou por ser aprovada, e prevê a intervenção em três eixos no contexto laboral deste setor: o registo dos trabalhadores, os contratos de trabalho e o regime contributivo e apoios sociais.

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, disse, na conferência de imprensa, que o documento seguirá para consulta pública porque "é um estatuto completo". "É uma reivindicação antiga do setor mas não só, de todos, de todo o país, porque representa uma verdadeira política de Estado para a cultura e para os seus profissionais. Por isso hoje é mesmo um dia histórico”.

Graça Fonseca sublinhou que o estatuto para o setor da cultura "é algo que nunca tinha acontecido" e que será "capaz de trazer para o sistema de proteção social muitos milhares de profissionais do setor que continuam à margem e que precisamos mesmo de integrar. O tempo do estatuto é agora. O nosso compromisso com a cultura e com os seus profissionais”, assinalou a governante desta tutela.

A ministra da cultura explicou que o estatuto pretende “ser uma ferramenta legal de grande utilidade para os profissionais da cultura”.

A nível laboral, "o grande objetivo é fazer com que a atividade descontínua característica do setor, a chamada intermitência, não seja sinónimo de trabalho precário, fazendo com que os direitos e deveres dos profissionais sejam devidamente aplicados”, indicou Graça Fonseca.

Em relação à parte contributiva, o estatuto profissional irá permitir que muitos trabalhadores do setor cultural "possam ser integrados num sistema de proteção social tal como os outros trabalhadores, de modo a para ele descontarem e por ele serem protegidos”, sublinhou a governante.