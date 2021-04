Etiqueta Moderna numa Entrevista de Emprego

As entrevistas de emprego, pela responsabilidade que exercem nos candidatos, são sempre consideradas como situações delicadas dado o seu propósito – recrutar alguém, selecionando um potencial colaborador excluindo outros, na verdade, muitos outros na maioria dos casos. Nas entrevistas de emprego estão em jogo muitos fatores acerca dos candidatos em estreita associação com os requisitos que um cargo profissional exige.

Por uma questão de etiqueta moderna, quando for a uma entrevista de emprego, não se esqueça destas seguintes 15 regras:

1 - Analise o site e redes sociais da empresa por forma a ter uma noção das valências, características e projetos da mesma;

2 - Informe-se de quem o irá entrevistar (nome e perfil) para perceber como é que geralmente essa pessoa conduz uma entrevista de emprego;

3 - Aproveite o momento e elogie quem está a fazer a entrevista, no sentido da importância e reconhecimento da mesma na empresa;

4 - Vista-se com o mesmo código de vestuário em uso nessa empresa, é fácil identificá-lo pela profissão e tipo de empresa (formal ou informal);

5 - Leve o seu CV e apresente-o com criatividade, por exemplo num envelope personalizado, com os seus dados e os da empresa com respetivo logótipo;

6 - Faça perceber que a empresa tem a ganhar se selecionar e recrutar alguém com o seu perfil;

7 - Demonstre que acompanha o percurso da empresa há já algum tempo e que a considera mais competitiva do que outras na mesma área;

8 - Fale ao mesmo ritmo de quem o entrevistar, pois se a pessoa for mais frenética decerto que apreciará alguém idêntico;

9 - Coloque o seu telemóvel sem som, apenas em modo vibração e não o use no decorrer da entrevista, salvo se for para mostrar algo relacionado com o seu percurso profissional;

10 - Nunca trate o recrutador por você, mas sim por Sr. seguido do seu apelido ou ou Sr.ª dona seguido do seu nome próprio e nunca por Sr.ª seguido do seu nome;

11 - Após terminar a entrevista, envie um email a agradecer a oportunidade que lhe proporcionaram ao ser contactado para ser entrevistado;

12 - Diferencie-se e jogue pelo seguro: tenha em mente algumas ideias, sugestões e propostas que poderia vir a implementar na empresa.

13 - Jamais se atreva a falar mal das empresas por onde já passou nem dos seus antigos colegas de trabalho;

14 - Crie empatia logo a partir do primeiro contacto e nas primeiras impressões trocadas;

15 - Se não lhe fizerem uma visita guiada à empresa, muitas vezes não acontece, pergunte se tal é possível e deste modo demonstra um maior interesse.