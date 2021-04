Efemérides de 23 de abril

1229 Fernando III de Leão e Castela (1201-52, a reinar desde 16 em Castela) conquistou Cáceres (que era próspera desde os tempos romanos) aos muçulmanos há 792 anos anos devendo surgir a Espanha actual, com a conquista de Córdoba, só em 1500.

1936 foi criada há 85 anos a Colónia Penal do Tarrafal, em Cabo Verde, tendo os primeiros presos políticos chegado a 29 de Outubro seguinte (os condenados pela Revolta da Marinha Grande de 1934) -- também chamado Campo da Morte pela quantidade de presos que ali morreram.

1946 A Piaggio assinou há 75 anos a patente daquele que haveria de ser, para sempre, o seu 'ex-libris', a Vespa, lançando 2 mil Vespas de 98 cc no mercado (depois da Guerra e aproveitando uma fábrica de aviação do Sr. Frederico Piaggio).

1997 Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, declarado pela UNESCO, quando se celebra o nascimento e morte de Shakespeare, bem como o nascimento de Cervantes, e também de Nabokov.

1975 Trabalhadores agrícolas ocuparam há 46 anos, em plena febre revolucionária, uma quinta na Azambuja, dos Lafões, que deu lugar à Cooperativa Agrícola Torre Bela – especialmente famosa pelo filme de 77 de um realizador alemão chamado Thomas Harlan.

1981 A ASDI, Ação Social-democrata Independente de Sousa Franco (1942-2004), nascida de uma cisão no PPD-PSD, apresentou há 40 anos o primeiro projeto de revisão constitucional.

1982 Teve início há 39 anos o longo e próspero mandato de Jorge Nuno Pinto da Costa (n.1937) como presidente do FC Porto.

1984 O então Presidente Ramalho Eanes (n.1935, em funções entre 76-86) promulgou há 37 anos a primeira Lei portuguesa de despenalização do aborto.

1997 Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, declarado pela UNESCO há 24 anos, quando se celebra o nascimento e morte de Shakespeare, bem como o nascimento de Cervantes, e também de Nabokov.

2005 Apareceu há 16 anos o YouTube.

2015 O Conselho de Ministros aprovou há 6 anos a nova lei do álcool, proibindo o consumo de bebidas alcoólicas a todos os menores de 18 anos.

2019 O "sím" ganhou Há 1 ano o referendo para a reforma da Constituição egípcia, avalizando a ampliação do mandato do Presidente da Ditadura Militar, Abedelfatah al Sisi.

2020 Merkel disse há 1 ano não estarmos no fim, mas no princípio da Pandemia do Covid 19, e Trump sugeriu o célebre tratamento com a toma de um desinfectante, o que foi rapidamente desmentido pelos próprios fabricantes de desinfectantes.