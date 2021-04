O descaramento dos turcos

Já bem basta a queda autoinfligista dos europeus se acusarem pelas asneiras protocolares turcas.

Mas depois delas, virem ainda os turcos pedirem que se desculpe por elas a um europeu qualquer, que esteja ou não ainda nas instituições europeias, não terá culpa nenhuma delas, é o cúmulo.

Claro que faço do sofá de von der Leyen, em que Michel não ficando bem na foto, tem menos culpas do que os hóspedes. Parece que é preciso voltar a dizer bem alto: embora Michel não tenha estado bem (questão interna para a Europa resolver), A QUEBRA DO PROTOCOLO FOI TURCA.