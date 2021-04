Príncipe William e Kate partilham nova fotografia do príncipe Louis

A fotografia foi tirada por Kate Middleton antes do pequeno Louis ir para o infantário.

O príncipe Louis celebra, esta sexta-feira, o seu 3.º aniversário e os duques de Cambridge aproveitaram a ocasião para divulgar uma fotografia do menino.

A fotografia, partilhada na noite de quinta-feira, foi tirada por Kate Middleton antes do pequeno Louis ir pela primeira vez para o infantário.

“Três amanhã! Tirada no início desta semana pela Duquesa antes de dele partir para o seu primeiro dia de infantário. O Duque e a Duquesa têm o prazer de partilhar uma fotografia nova no príncipe Louis”, lê-se na legenda da imagem.

O filho mais novo de Kate Middleton e do príncipe William é o quinto na linha de sucessão ao trono britânico, depois do avô, o príncipe Charles, do pai e dos irmãos, George e Charlotte.