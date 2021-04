Cadela "fala" com dona através de um tapete com botões. Veja aqui a cadela famosa do Tik Tok

Os vídeos de cães são um clássico da internet, que fazem sempre muitos internautas chorar de rir ou ficar espantados com as maravilhas que conseguem "dizer".

É o caso da cadela Bunny, uma utilizadora com mais de seis milhões de seguidores e certificada na rede social Tik Tok, que consegue falar com a sua dona, Devine, através de um tapete com botões próprio para animais.

Num recente vídeo, a cadela é questionada pela dona sobre onde está o seu “pai”, marido de Devine. A cadela responde ao carregar no botão “dad” (pai) e “sleep” (dormir). De seguida, ambas sobem as escadas e encontram o marido na cama.

Noutro vídeo, com mais de 200 mil visualizações, a cadela vê-se ao espelho e Devine pergunta-lhe de quem é aquele reflexo. Bunny dirige-se ao tapete de botões e clica nos que dizem “dog” (cão) e Bunny, o seu nome.

Porém, a sua inteligência parece não ter limites. A dona da cadela ainda a questiona sobre quem ela é, Bunny carrega em “human” (humano) e “friend/Bunny” (amigo da Bunny).