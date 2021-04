Helena Costa operada de urgência a um tumor no pulmão

A atriz Helena Costa, de 38 anos, está a viver alguns dos dias mais difíceis da sua vida, depois de lhe ter sido detetado um tumor no pulmão, o que obrigou a uma operação de urgência, onde acabaram por lhe ter de tirar parte do órgão.

Tudo aconteceu nos espaço de pouco tempo e esta sexta-feira a atriz, ainda no hospital, decidiu partilhar o que aconteceu e qual o seu atual estado de saúde com os seus seguidores.

“Há poucas coisas que uma pessoa não controla na vida e desta vez tocou-me a mim (...). Só para vos tranquilizar, apareceu-me um problema de saúde. Eu sou muito resistente à dor, se calhar atrasei-me a diagnosticar e quando fui para diagnosticar disseram-me que tinha asma só que não foi possível tratar a asma porque não era asma. Então fez-me mais exames", começou por contar no vídeo publicado nas Stories do seu Intagram.



"No meu caso apareceu uma massa, um tumor carcinoide no pulmão e tive que retirar uma parte do pulmão. Já estou bem, sinto-me bem", continuou, adiantando que a intervenção for realizada há dois dias e que se encontrada ainda a recuperar no hospital.

"Os últimos dias fizeram-me ver a vida de outra maneira, com outros olhos. Acredito que agora sou uma pessoa diferente", terminou.