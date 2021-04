Pobres e com areia nos olhos

Na entrevista que deu na semana passada a Vítor Rainho, no Nascer do SOL, Carlos Carreiras fez uma revelação verdadeiramente chocante: neste ano de pandemia, a Câmara de Cascais tem vindo a prestar ajuda alimentar e de bens essenciais de higiene a cerca de seis mil famílias, num total de 24 mil pessoas, que correspondem a mais de 10 por cento da população residente no concelho.

A surpreendente afirmação foi, como é óbvio, notícia de capa, secundando uma outra declaração do autarca segundo a qual há uma fábrica portuguesa com capacidade para colocar anualmente no mercado mundial cerca de 400 milhões de vacinas contra a covid-19.

Se esta última – que foi manchete – marcou a agenda mediática e teve forte impacto na opinião pública e publicada, gerando controvérsia noutros fora, noutros média e nas redes sociais, já a revelação de que mais de 10 por cento da população cascalense está a recorrer à ajuda solidária da Câmara para comer ou satisfazer outras necessidades básicas parece ter passado completamente ao lado.

Como se ninguém quisesse saber ou nada se importasse com as dificuldades alheias, com a pobreza, com a miséria.

Na Área Metropolitana de Lisboa, Cascais ocupa o terceiro lugar no ranking dos concelhos com maior rendimento per capita, imediatamente atrás de Lisboa e de Oeiras. E se considerado todo o território nacional está no top 10.

Ora, se os números são estes e mais de 10 por cento da sua população tem de recorrer à ajuda solidária da Câmara, como estará o resto do país?

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.