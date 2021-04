Um elefante numa loja de porcelana

Estas boas almas ainda achavam que Sócrates um dia poderia ser inocentado e voltar ao PS. Ainda sonhavam com um abraço de reconciliação entre José Sócrates e António Costa. Ora, ao atacar Costa como atacou, José Sócrates alienou o apoio dessas pessoas.

Muita gente, fora e dentro do PS, tem dito que o silêncio de António Costa acerca de José Sócrates é «ensurdecedor».

Que o partido tem de fazer uma «autocrítica».

Que, depois do ataque de Sócrates à direção do PS, esta não pode ficar calada.

Recorde-se que Sócrates, numa entrevista à TVI, classificou como «uma canalhice» declarações feitas sobre ele por Fernando Medina, mas adiantou que não lhe interessa responder a figuras menores mas sim saber quem foi o «mandante». Quem tinha mandado Medina dizer aquilo. E afirmou preto no branco que fora «a direção do PS», ou seja, António Costa.

Perante isto, Costa devia falar ou ficar calado?

Fez muito bem em ficar calado.

Inversamente, ao dizer o que disse, José Sócrates deu um enorme tiro no pé.

Sócrates não teve nenhuma vantagem em atacar António Costa, bem pelo contrário.

Porquê?

Porque, até esse instante, muitos socialistas tinham o coração dividido.

Embora respeitando o ‘cordão sanitário’ imposto por António Costa à volta de Sócrates, não tinham abandonado o ex-primeiro-ministro à sua sorte e acreditavam na sua inocência.

A prova disso é que, logo após a leitura do acórdão por Ivo Rosa, começou a circular entre os militantes e simpatizantes do PS um artigo de Garcia Pereira atacando a acusação do Ministério Público.

Estas boas almas ainda achavam que Sócrates um dia poderia ser inocentado e voltar ao PS.

Ainda sonhavam com um abraço de reconciliação entre José Sócrates e António Costa.

Ora, ao atacar Costa como atacou, José Sócrates alienou o apoio dessas pessoas.

Se até aí elas estavam divididas, a partir daí voltaram-se decididamente para Costa e fizeram por esquecer Sócrates.

No instante em que disse o que disse, José Sócrates ficou muito mais sozinho.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.