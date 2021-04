City atrás do recorde

No domingo, o Manchester City poderá igualar o Liverpool no número de títulos da Taça da Liga, mas o Tottenham não vai facilitar.

Joga-se, neste domingo, a finalíssima da Taça da Liga inglesa, onde o Manchester City de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva vai enfrentar o Tottenham Hotspur, clube que demitiu há poucos dias o técnico português José Mourinho, deixando o cargo ao interino Ryan Mason, que vai estrear-se logo na final de uma competição.

Os citizens venceram as últimas três edições da Taça da Liga – e sete das oito finais em que estiveram envolvidos. No domingo, caso o emblema de Manchester vença, conseguirá igualar o recorde de títulos do Liverpool, bem como o feito de conquistar o troféu em quatro edições consecutivas. Um ‘novo’ recorde será, no entanto, o de Pep Guardiola – o técnico espanhol, em caso de vitória, tornar-se-á no primeiro treinador a vencer a competição quatro vezes consecutivas.

O jogo com o Tottenham Hotspur, apesar dos atritos com José Mourinho, não vai ser um tranquilo. Os spurs participaram, na sua história, em oito finais desta competição, vencendo quatro delas, a última em 2008. No domingo, o emblema de Londres, sedento de títulos, deverá dar luta frente a um Manchester City, que só pensa no tetracampeonato, e nos recordes associados.