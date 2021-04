Nunca foram registados tantos novos casos de covid-19 no mundo

Foram registados cerca de 893 mil novos contágios de covid-19 em todo o mundo, na sexta-feira. É o valor mais elevado em apenas 24 horas desde o início da pandemia, segundo revelou, este sábado, a AFP.

Foi na Índia que se registou a maior parte das novas infeções: 332.730.

Foram também contabilizadas mas 13.991 mortes, elevando o total mundial para 3.088.103. Os países com mais mortes na sexta-feira foram os Brasil (2.914), a Índia (2.624) e os Estados Unidos (962).

No total, os Estados Unidos são o país mais afetado da pandemia, com 571.199 óbitos e 31.992.070 casos de infeção. Segue-se o Brasil, com 386.416 mortes e 14.237.078 casos, o México com 214.504 mortes e 2.323.430 casos, a Índia com 189.544 mortes e 16.610.481 casos e o Reino Unido com 127.385 óbitos e 4.401.109 infeções.