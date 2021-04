Mulher em estado grave após cair de falésia no Algarve

Mulher caiu do topo de uma falésia com cerca de dez metros de altura. Foi transportada para o Hospital de Faro por um helicóptero do INEM.

Uma mulher ficou, este sábado, em estado grave após cair do topo de uma falésia com cerca de dez metros de altura na praia do Poço Velho, em Albufeira.

Segundo uma nota publicada no site da Autoridade Marítima Nacional, a vítima é uma mulher de nacionalidade ucraniana, com cerca de 42 anos.

“O alerta foi recebido pelo piquete do Posto da Polícia Marítima de Albufeira pelas 17h00, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), a informar que tinha ocorrido um acidente na praia do Poço Velho, nos Olhos d' Água”, lê-se.

No local, a Polícia Marítima constatou que “vítima tinha caído do topo da falésia e se encontrava em estado grave”, tendo sido depois transportada para o Hospital de Faro por um helicóptero do INEM.

Para além da Polícia Marítima, estiveram no local os Bombeiros Voluntários de Albufeira, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e uma viatura do projeto Seawatch.