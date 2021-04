Jovem morre afogado ao tentar salvar mulher que caiu da London Bridge

Um jovem morreu afogado depois de se atirar ao rio Tamisa, em Londres, para salvar uma mulher que tinha caído da London Bridge, na madrugada de sábado.

Folajimi Olubunmi-Adewole, de 20 anos, saltou para o rio, juntamente com outro jovem, para tentarem salvar a mulher. Contudo, acabou por morrer.

As equipas de emergência foram chamadas ao local e retiraram da água a mulher e o outro jovem. Foljami viria a ser encontrado, já sem vida, seis horas depois.

Nas redes sociais multimplicam-se as homenagens a Jimi, como era conhecido, que está a ser chamado de “herói”. De nacionalidade nigeriana, Jimi estudava na Academia Harris, em Londres, e colaborava com a fundação Malcolm, uma associação de caridade criada pelos pais de Malcolm Mide-Madaiola, um aluno da mesma escola que foi assassinado com em 2018, com 17 anos.

As autoridades ainda não confirmaram como ou as razões que levaram a mulher a cair ao rio.