Parlamento celebra 25 de Abril

A sessão solene comemorativa do 25 de Abril no Parlamento voltou a decorrer, pelo segundo ano consecutivo, com restrições devido à covid-19.

Apenas 47 deputados estiveram nas bancadas e o Governo foi representado pelo primeiro-ministro, António Costa, pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, pela ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, pelo ministro das Finanças, João Leão, pelo ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, e pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro.

O número total de convidados foi semelhante ao do ano passado, cerca de 60. O antigo Presidente da República, Ramalho Eanes, foi o único ex-chefe de Estado a marcar presença na sessão. Depois da intervenção do presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e dos partidos, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fez a última intervenção.