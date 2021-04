Cerimónias do 25 de abril. Homem desobedece, viola perímetro de segurança e acaba detido pela PSP

O detido, sujeito a termo de identidade e residência, foi libertado e notificado para comparecer esta segunda-feira no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da 4.ª Divisão Policial, pelas 12h00 deste domingo, na freguesia de Estrela, procedeu à detenção de um homem de 57 anos de idade, pelo crime de desobediência.

Tal ocorreu no âmbito das "cerimónias alusivas ao 25 de Abril de 1974 na Assembleia da República com a presença de várias Altas Entidades, tendo para o efeito sido efetuado um perímetro de segurança, ladeado por barreiras policiais e protegido por Polícias", pode ler-se no comunicado enviado pela PSP, sendo que "assim que se aproximou o fim da cerimónia, um dos manifestantes, que já tinha expressado a intenção através das redes sociais em violar o perímetro de segurança, acercou-se das grades".

Mesmo depois de ter sido advertido "de que caso por ali tentasse irromper, incorreria no crime de desobediência e seria detido, o cidadão consciente das consequências, acabou por galgar as barreiras, violando deliberadamente o espaço vedado ao público e acabando detido pela PSP", adianta a força de segurança que esclareceu igualmente que "da detenção não houve qualquer incidente a registar".

O detido, sujeito a termo de identidade e residência, foi libertado e notificado para comparecer esta segunda-feira no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa.