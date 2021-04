57 cidadãos identificados em festa ilegal na cidade do Porto

O promotor do evento foi notificado para proceder ao encerramento do estabelecimento.

O Dispositivo da Polícia de Segurança Pública do Comando Metropolitano do Porto, através do efetivo da 1.ª Divisão Policial, pelas 03H30, deste domingo, na sequência de uma informação a dar conta de que, junto de um espaço comercial localizado na rua de Santa Catarina, na cidade do Porto, estaria a decorrer uma “festa ilegal”, deslocou-se ao mesmo.

No local, foi possível comprovar a realização do evento ilegal, tendo resultado da ação policial uma detenção por resistência e coação a agentes da autoridade e 58 identificações de cidadãos, bem como o mesmo número de autos de noticia por inobservância do dever geral de recolhimento domiciliário e dois no âmbito da legislação que regula a realização de eventos.

O promotor do evento foi notificado para proceder ao encerramento do estabelecimento. "A PSP, no âmbito da atual situação epidemiológica, continuará a proceder a ações de fiscalização sobre as medidas e normativos de proteção e segurança dos cidadãos", garante a força de segurança em comunicado.