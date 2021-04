Manchester City bate Tottenham e conquista Taça da Liga inglesa

É oficial: o Manchester City igualou o Liverpool no recorde de títulos de campeões da Taça da Liga inglesa.

São agora oito o total de troféus desta competição que os citizens guardam em Manchester, quatro dos quais vencidos em edições consecutivas, desde 2018 até agora, o que iguala também o recorde dos reds, entre 1981 e 1984, e quebra um novo recorde: Pep Guardiola tornou-se no primeiro treinador a vencer a competição em quatro edições consecutivas.

O jogo em Wembley - que pôde contar com 8 mil adeptos presentes no âmbito de uma série de eventos-teste - acabou com os citizens a vencer por uma bola a zero, com um golo tardio de Aymeric Laporte que, assistido por Kevin De Bruyne, o jogador que esteve em dúvida para esta final, inaugurou o marcador, aos 82 minutos, com um golo que valeu a vitória ao Manchester City e, consequentemente, o oitavo troféu da Taça da Liga inglesa.