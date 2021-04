Sporting garante vitória frente a Sp. Braga com golo nos últimos minutos

O jogo entre Sp. Braga e Sporting CP pode muito bem ter decidido o campeonato. Caso os ‘leões’ perdessem, as contas ficavam muito mais apertadas, a cinco jornadas do fim da temporada, e com quatro pontos de vantagem frente ao FC Porto. Com a vitória, a equipa de Alvalade pode respirar de alívio durante mais uma jornada.

A partida ficou também marcada por polémica em torno de Rúben Amorim, o treinador leonino que está baixo um castigo de 15 dias, o que o obrigou a assistir à partida com o Sp. Braga a partir de um camarote. Já na segunda parte, as câmaras dos meios de comunicação apanharam um agende da Polícia de Segurança Pública a falar com Amorim.

No jogo, até aos 80 minutos de jogo, o marcador mantinha-se a zeros, e o Sporting CP jogava com 10 jogadores em campo, após a expulsão de Gonçalo Inácio, aos 18 minutos, após ver dois cartões amarelos.

A nove minutos do fim do tempo regulamentar, no entanto, Matheus Nunes bateu o homónimo, guarda-redes dos brigantinos, e fez o 1-0 para o Sporting CP. Foi, assim, o suficiente para garantir a vitória dos 'leões', que asseguram assim três importantes pontos, e veem o título de campeões nacionais um pouco mais perto.