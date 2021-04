Realizador recorda filha que morreu dias antes das filmagens e faz discurso emocionante após vencer Óscar

Thomas Vinterberg, diretor do filme ‘Druk - Mais uma Rodada’, protagonizou um dos momentos mais emocionantes da cerimónia dos Óscares, que decorreu este domingo. Ao receber o prémio de Melhor Filme Internacional, o cineasta dinamarquês dedicou o momento à filha, que morreu em 2019 num acidente de carro.

‘Druk’ marcaria a estreia de Ida Vinterberg, de 19 anos, como atriz. Contudo, a jovem acabou por morrer antes das filmagens.

“Queríamos fazer um filme que celebrasse a vida, e quatro dias antes das filmagens o impossível aconteceu. Um acidente na autoestrada levou a minha filha. Alguém que ia ao telemóvel. Temos saudades dela. Eu amo-a. Desculpem. Dois meses antes de filmarmos este filme, e dois meses antes de ela morrer, ela estava em África, leu o roteiro e brilhava de entusiasmo”, começou por dizer.

“Ela amou, sentiu-se representada e deveria estar nisto. E se alguém acredita que ela está aqui connosco de alguma forma, vai poder vê-la a celebrar e a aplaudir connosco. Acabámos por fazer este filme para ela, como homenagem”, acrescentou.

“Então, Ida, este é um milagre que aconteceu. E tu és parte dele. Talvez estejas a mexer uns cordelinhos aí”, rematou.

O filme tem estreia marcada em Portugal para a próxima quinta-feira.

Thomas Vinterberg paying tribute to his daughter Ida after winning the Oscar for 'Another Round' in a beautiful and moving speech.



«We miss her, and I love her. We ended up making this movie for her, it’s her monument» pic.twitter.com/TN9rlEbdAi