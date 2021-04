Homem salta contra carro em movimento e impede condutor de atropelar multidão | Vídeo

Um homem foi detido, este domingo, depois de colocar centenas de pessoas em perigo no centro de Tirana, na Albânia.

Imagens partilhadas nas redes sociais mostram o suspeito a conduzir de forma descontrolada, depois de quebrar barreiras de segurança instaladas no local. O carro, que se preparava para avançar contra uma série de pessoas, só foi parado depois de um homem pontapear o condutor através da janela do veículo.

Várias pessoas encontravam-se na Skanderbeg Square, onde o incidente ocorreu, em dia de eleições legislativas no país.

A polícia da Albânia diz que o suspeito, de 32 anos, estaria sob efeito de drogas e já tinha batido em três outros carros noutras zonas da cidade.

An incident took place earlier today at Skanderbeg square in #Tirana, when a young man broke into the barriers and plunged through the square with his car. The vehicle drove at a high speed in and around the square for several minutes. pic.twitter.com/0oLGuPJiH5