Elon Musk vai apresentar um episódio do programa de comédia Saturday Night Live

Elon Musk, o homem mais rico do mundo e diretor-executivo da Tesla e da SpaceX, prepara-se agora para adicionar mais uma experiência ao seu currículo: a de apresentador. O empresário irá ser o anfitrião do programa de comédia Saturday Night Live (SNL) no próximo dia 8 de maio.

A notícia foi anunciada nas redes sociais do programa um dia após uma missão do consórcio NASA/SpaceX ter chegado à Estação Espacial Internacional.

Mas Elon Musk não irá estar sozinho na tarefa de apresentar um programa de 90 minutos. Segundo o SNL, o magnata irá ter a companhia da cantora Miley Cyrus.

Esta não é a primeira vez que o empresário sai da sua zona de conforto em frente a câmaras. Em 2010, fez uma pequena apresentação no filme ‘Homem de Ferro 2’ e em 2015 deu a voz a ele próprio no episódio ‘The Musk Who Fell to Earth’ da série ‘Os Simpsons’. No mesmo ano, apareceu também num episódio de ‘A Teoria do Big Bang’ e mais tarde, em 2017, no spinoff da mesma série, a Young Sheldon.

Mais recentemente, em 2018, deu que falar por ter fumado canábis durante o podcast do humorista Joe Rogan.