Atriz de Marés Vivas surpreende em biquíni aos 53 anos | FOTOS

Donna D’Errico continua a surpreender os fãs. A atriz decidiu partilhar no Instagram várias fotografias em biquíni e os seguidores mostraram-se surpreendidos com a forma física que a também modelo apresenta aos 53 anos.

Donna, que participou na série televisiva dos anos 90 Marés Vivas, arrecadou milhares de ‘likes’ com as imagens, nas quais surge com um biquíni branco e usa um chapéu para se proteger do sol. “Linda como sempre”, “Esta mulher é de outro planeta”, “Incrivelmente linda”, foram alguns dos muitos comentários deixados pelos fãs nas publicações.

De realçar que Donna D’Errico foi convidada para posar nua para a revista Playboy em 1995 e, logo depois, em 1996, entrou na série protagonizada por Pamela Anderson até 1998.