Enfermeira "vacina" seis pessoas com soro fisiológico após deixar cair frasco da Pfizer

Uma enfermeira está a ser investigada na Alemanha por ter admitido, no domingo, que trocou seis doses da vacina contra a covid-19 da Pfizer/BioNTech por soro fisiológico após deixar cair um frasco.

O caso aconteceu na quarta-feira, dia 21 de abril, no centro de vacinação da Cruz Vermelha em Friesland, no norte do país. Segundo a agência de notícias AFP, as autoridades estão a apelar a todas as 200 pessoas ali vacinadas naquele dia para que se apresentem junto das autoridades de saúde para realizarem testes de anticorpos a fim de determinar quais as seis pessoas que receberam o soro.

Em comunicado, a polícia local informou que abriu uma investigação sobre possíveis “lesões corporais”, mas lembrou que a solução salina (soro) não é prejudicial para a saúde.

A enfermeira terá deixado cair um dos frascos – que contém seis doses – enquanto diluía o conteúdo com soro fisiológico. Só no sábado, confessou o que havia feito a uma colega e, no domingo, às autoridades.

“A mulher disse que o motivo da sua ação foi para evitar ter de dizer a alguém que tinha deixado cair o frasco”, lê-se no comunicado.