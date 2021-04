Mickael Carreira e Laura Figueiredo mostram rosto da filha pela primeira vez

A ex-apresentadora de televisão Laura Figueiredo lançou uma marca de roupa e escolheu a sua filha como modelo para a primeira campanha de roupa infantil.

Esta é a primeira vez que Laura Figueiredo e Mickael Carreira mostram o rosto da filha Beatriz, carinhosamente tratada por Bia, ao olhar público. O lançamento da marca, denominada Belafi, foi feito no programa da manhã Casa Feliz, da SIC, onde Laura explicou que o casal quis esperar que a menina crescesse para perceber se esta se sentia à vontade em ser reconhecida.

O casal entendeu que seria no 4.º aniversário da filha o momento indicado para revelar a identidade de Bia. "É uma miúda que só quer aparecer, é espontânea. Achámos que fazia sentido", disse a companheira do cantor.

Mickael assistiu ao lançamento a partir de casa, juntamente com a menina, e não conseguiu resistir em mostrar no Instagram a reação da filha ao ver as suas fotografias na televisão.

Laura Figueiredo explicou que a marca Belafi nasceu do gosto de combinar as suas roupas com as da filha e ainda do facto de ter inspirado várias mães a fazer o mesmo através das redes sociais.