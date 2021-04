Daniel Kaluuya ganhou um Óscar, mas é a vida sexual dos seus pais que está a dar que falar

O ator Daniel Kaluuya foi o grande vencedor do Óscar de Melhor Ator Secundário pelo seu papel no filme ‘Judas and the Black Messiah’. No discurso de aceitação, o ator britânico agradeceu aos amigos, à família, à mãe e ao facto de os pais terem tido relações sexuais e terem feito com que possa celebrar o prémio.

“Meu. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Não podia estar aqui sem a tua orientação e proteção. Para a minha mãe, muito obrigada por me teres educado, deste-me tudo, deste-me as tuas definições de fábrica”, começou por dizer.

O ator de 32 anos continuou a agradecer aos amigos, à família, destacando a irmã e a sobrinha, e aos que com ele se cruzaram ao longo do seu trabalho. No entanto, vai mais longe e volta a colocar a mãe sob os holofotes.

“Temos de celebrar, celebrar a vida. Estamos a respirar, a andar, isso é incrível. A minha mãe e pai fizeram sexo e agora eu estou aqui – isso é fantástico! Estou mesmo feliz por estar vivo e poder celebrar esta noite”, disse.

A mãe e a irmã, que assistiam à cerimónia numa plateia em Londres, rapidamente reagiram às palavras de Kaluuya. Enquanto a irmã continha a vontade de rir, levando as mãos à cabeça, a mãe fica em choque e revela uma expressão confusa, perguntando: “Do que é que ele está a falar?”.

Entretanto, o discurso e a reação da mãe tornaram-se virais. “Temos todos de agradecer à mãe e ao pai de Daniel Kaluuya por terem tido sexo e terem criado um grande ator”, disse um utilizador do Twitter. ”É como se ele tivesse feito de propósito para tornar a mãe num meme”, disse outro.

Já no backstage, o ator reconheceu que não devia ter feito tal afirmação. “Ah não devia ter dito isto, merda!”, mas logo depois admitiu que a mãe não iria ficar magoada. “Vou evitar o meu telemóvel durante um bocado. Acho que a minha mãe não vai ficar muito feliz”, disse, entre risos. “Não, ela vai ficar na boa. Ela tem sentido de humor. Devemos isso um ao outro. Então é na boa”.