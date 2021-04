Rita Ora e realizador de 'Thor' posam juntos em fotografia e fãs acreditam num possível namoro

Rita Ora surpreendeu os seguidores ao partilhar uma fotografia abraçada ao realizador Taika Waititi.

A imagem surge no meio de várias fotografias aleatórias partilhadas pela cantora, de 30 anos, e rapidamente gerou rumores de um possível namoro com o neozelandês, que realizou filmes como ‘Jojo Rabbit’ e ‘Thor: Ragnarok’.

“Bons tempos, memórias, coisas aleatórias no meu telemóvel e aqueles que amo”, escreveu a cantora na legenda da publicação partilhada no Instagram.

Os fãs acreditam que ambos estão a namorar e os rumores intensificam-se com o facto de Rita Ora estar na Austrália a trabalhar numa nova temporada do programa ‘The Voice’, país onde o cineasta, de 45 anos, também está devido ao filme ‘Thor: Love and Thunder’.

Os fãs inundaram a Internet com posts sobre a relação, que não foi confirmada ou desmentida por nenhum dos dois. De realçar, contudo, que Taika Waititi é casado, desde 2011, com Chelsea Winstanley.