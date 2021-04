Filho de Pirlo denuncia ameaças de morte após empate da Juventus

O filho de Andre Pirlo, Nicoló Pirlo, recorreu às redes sociais para denunciar as ameaças de morte que tem recebido por parte de críticos do trabalho do pai enquanto treinador da Juventus. O jovem, de 17 anos, afirma que a “situação já passou todos os limites”.

A mais recente ameaça chegou após o empate da Juventus frente ao Fiorentina, no domingo. “Devias morrer, juntamente com o teu pai”, afirmou um utilizador do Instagram.

"Eu não sou uma pessoa que julga, não gosto de o fazer, qualquer um tem o direito de poder dizer aquilo que quer. Eu sou o primeiro a fazê-lo e não gostaria que alguém me tirasse a liberdade de expressão. Os meus pais ensinaram-me a ter ideias e, sobretudo, a ouvir as dos outros, mas penso que tudo tem um limite, e há muito tempo que esta situação passou todos os limites”, começou por dizer Nicoló.

"Tenho 17 anos e recebo, diariamente, mensagens deste género, não porque tenha feito alguma coisa em particular, mas apenas porque sou filho de um treinador, que, provavelmente, como é normal, não agrada a todos. Isto seria 'culpa' minha e o motivo pelo qual, a cada dia, me chegam mensagens com ameaças de morte e insultos vários. Gostava que se colocassem na minha pele durante um mero segundo e pensassem como se sentiriam", terminou.