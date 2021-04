Homem apanhado em flagrante pela PSP a tentar agredir mulher com chave de rodas

No interior do veículo foi também encontrada “uma faca de cozinha com uma lâmina de 16 cm”.

Um homem, de 36 anos, foi detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP), em Coimbra, pela prática do crime de violência doméstica. Segundo um comunicado, divulgado esta segunda-feira, o episódio aconteceu pelas 20h20 de sábado, após uma denúncia.

Quanto tiveram informação de que estaria em curso a prática de um crime de violência doméstica, os polícias deslocaram-se ao local, onde viram o suspeito a “retirar da sua viatura uma chave de rodas metálica e a dirigir-se à vítima, com clara intenção de a agredir, só não consumou o ato dada a rápida intervenção dos polícias, que no imediato o imobilizaram”.

No interior do veículo foi também encontrada “uma faca de cozinha com uma lâmina de 16 cm”. Os agentes consideraram ainda que havia indícios de que o suspeito "poderia estar sob a influência do álcool", pelo que realizaram um teste, que acusou uma taxa de alcoolémia de 2,00 g/l.

Perante os factos foi detido, tendo sido presente a Autoridade Judicial competente, desconhecendo-se, até ao momento, as medidas de coação aplicadas.