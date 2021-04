'Filho da pu**' e 'cabra do cara***'. Vereador da Maia esquece-se de microfone ligado e insulta colegas

As celebrações municipais do 25 de abril na Maia foram realizadas, este domingo, via Zoom, devido situação epidémica da covid-19.

Até aqui nada de diferente e as cerimónias começaram com normalidade, vários deputados municipais surgiram na imagem a partir das suas casas e à medida que iam aparecendo cumprimentavam a restante ‘assembleia’.

Mas, cerca de dois minutos antes das 10 horas, segundo o site Notícias da Maia, ouviu-se o seguinte comentário, dito de forma jocosa: "Está a comer e está-se a rir, o filho da pu**".

A voz era de Jaime Pinho, na imagem, vereador sem pelouro eleito pelo partido Juntos Pelo Povo, que, alegadamente, não se apercebeu que o seu microfone já estava ligado. O comentário, de acordo com a mesma publicação, seria dirigido ao deputado municipal David Tavares, que, quando surgiu na imagem do Zoom, estava sentado em frente ao computador a mastigar, presumivelmente, o pequeno-almoço.

David Tavares ouviu o comentário, assim como todos os que participavam na sessão Zoom que incluía também munícipes, e reagiu: "Hei, atenção à linguagem, pá!".

Mas Jaime Pinho ou não o ouviu ou não ligou à resposta e continuou no mesmo tom jocoso. "O Rui a rir-se do Vidinho [David Tavares], que o Vidinho esqueceu-se que tinha o som gravado [ligado]", disse o deputado do Juntos Pelo Povo, continuando, aparentemente, sem se aperceber que o microfone do seu computador também estava ligado.

Mas os insultos e os palavrões não ficaram por aqui, quando a deputada Carla Dias chegou e saudou os restantes com um “bom dia”, o vereador respondeu com um: “Ó cabra do caralho”, seguindo-se uma breve conversa entre Jaime Pinho e uma pessoa que o acompanhava e que o o mesmo órgão de informação regional transcreveu: Interlucotor 1: “Há quatro anos parecia assim…”. Jaime Pinho: “É verdade”. Interlocutor 1: “Passou para o lado de lá, foi?”. Jaime Pinho: “Ela foi sempre do lado de lá.”

Veja o vídeo onde se podem ouvir os insultos, publicado pelo Notícias da Maia.

Entretanto, o secretário-geral do Juntos Pelo Povo, informou através de comunicado, que o vereador da Câmara Municipal da Maia, Jaime Pinho, “já comunicou a decisão de renunciar à militância” do partido.