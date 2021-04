Depois de erguer estátua de ouro, líder do Turquemenistão cria feriado para raça de cães nacional

O novo feriado realizou-se este domingo, no mesmo dia do festival dedicado à raça de cavalos Akhal-Teke, que também é considerada património nacional.

Depois de uma estátua de ouro e de uma ode, o Presidente do Turquemenistão Kurbanguly Berdymukhamedov, escolheu o dia 25 de abril, este domingo, como feriado nacional em homenagem à raça de cães nacional Alabay.

Segundo a agência noticiosa Reuters, o novo feriado realizou-se no mesmo dia do festival dedicado à raça de cavalos Akhal-Teke, que também é considerada património nacional.

O feriado de Alabay foi celebrado com um concurso para escolher o melhor dos cães desta raça.

O filho do Presidente e atual vice-primeiro-ministro do Turquemenistão, Serdar Berdymukhamedov, entregou o prémio de coragem a um dos cães de guarda de fronteiras e um carro ao seu treinador.

Neste dia, as autoridades também organizaram uma corrida para os cavalos Akhal-Teke, raça conhecida por cavalos de estatura elegante e com um brilho metalizado.

Os cães e os cavalos são fontes de orgulho nacional, num país onde vivem seis milhões de pessoas isoladas num deserto e que faz fronteira com o Afeganistão. Estes animais são usados por muitos pastores com raízes mais tradicionais vindas do tempo da antiga república soviética.

De recordar que no ano passado, o governo do Turquemenistão ergueu uma estátua dourado de um cão Alabay numa rotunda principal da capital Ashgabat. Já noutra rua também existe uma estátua, também revestida em ouro, do próprio presidente Kurbanguly Berdymukhamedov sentado em cima de um cavalo.