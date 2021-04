Autocarro de dois andares fica sem teto depois de chocar com ponte no Reino Unido

Um autocarro de dois andares chocou com uma ponte ferroviária e ficou sem teto em Sussex, no Reino Unido, por volta das 06h40.

A queda do teto causou dois feridos: uma mulher que já foi transportada para o hospital Royal Sussex County, com um ferimento na cabeça, e também o motorista do autocarro, que foi assistido no local do acidente, confirmou um porta-voz do Serviço de Ambulâncias de West Sussex à BBC.

Os bombeiros também foram chamados para o local e a estrada onde ocorreu o acidente está fechada em ambas as direções, indicou o mesmo órgão de comunicação britânico.

Segundo o The Sun, ainda não se sabe qual era a velocidade a que o autocarro ia, nem se o motorista não se apercebeu da pequena altura da ponte para passar com segurança por debaixo da ponte. Esta estrutura ficou danificada com o choque.

Também não se sabe ao certo quantos passageiros estavam a bordo do autocarro, seja no primeiro ou no segundo andar.

A polícia local também marcou presença no acidente. De acordo com o inspetor da policia local de Mid Sussex, Darren Taylor, a equipa juntou-se aos bombeiros e ambulâncias para entender as causas que levaram o condutor do autocarro a avaliar mal a ponte e a atingi-la.