Internamentos e casos ativos de covid-19 continuam a baixar

Portugal reportou, nas últimas 24 horas, 353 novos contágios de covid-19 e cinco vítimas mortais associadas à doença.

Agora, o país soma um total acumulado de quase 835 mil casos confirmados – 834.991 – e também está perto de atingir os 17 mil óbitos pelo novo coronavírus – 16.970.

De acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), 1.194 pessoas conseguiram recuperar da doença, elevando o total de recuperados em Portugal para 794.205. Este valor ajudou a que o número de casos ativos reduzisse para 23.816, menos 846 nas últimas 24 horas.

Quanto aos internamentos, o boletim da DGS dá conta de uma diminuição do número geral e também nas UCI. Agora, há 346 internados nos hospitais portugueses devido à covid-19 – menos 19 do que ontem -, dos quais 86 estão a receber tratamento em UCI – menos cinco pessoas.

Em relação aos novos casos, o Norte contabilizou o maior número de infeções – 154. Já Lisboa e Vale do Tejo registou 81 novas infeções, o Centro 47, o Alentejo 28 e o Algarve 10. As regiões autónomas da Madeira e dos Açores reportaram 20 e 13 novos contágios, respetivamente.

As cinco mortes registadas no boletim desta terça-feira ocorreram no Centro – três – e em Lisboa e Vale do Tejo – duas.

Atualmente, as autoridades de saúde têm 25.011 contactos sob vigilância, mais 200 em relação a segunda-feira.

De realçar que os valores da incidência e do risco de transmissibilidade serão atualizados na quarta-feira. Segundo o boletim de dia 26 de abril, Portugal está com uma incidência de 70,4 casos de infeções por 100 mil habitantes a nível nacional, enquanto no continente é de 67,3 por 100 mil. Já o R(t) encontra-se nos 0,99 no território nacional e no 1,00 em Portugal continental.

Consulte aqui o boletim da DGS desta terça-feira, 27 de abril