Harry ficou "chocado" com receção fria da família e deve falhar homenagem à princesa Diana

O príncipe Harry ficou chocado com a receção “fria” que teve por parte da sua família no regresso ao Reino Unido. Segundo um especialista na família real britânica, em declarações à talkRADIO, Harry deverá mesmo desistir de uma viagem prevista para Inglaterra, em julho, para inaugurar, juntamente com William, a estátua da Princesa Diana que será instalada no Palácio de Kensington, nas celebrações do seu 60.º aniversário.

"Alguns membros da família deram-lhe uma receção fria e talvez isso o tenha chocado um pouco", disse o especialista, acrescentando que Harry poderá usar o nascimento do segundo filho como uma “desculpa conveniente” para não “enfrentar a família”.

Recorde-se que Meghan Markle está à espera de uma menina, que deverá nascer no verão. O príncipe esteve recentemente no Reino Unido para o funeral do avô e há quem diga que foi totalmente ignorado pela família, sobretudo devido à polémica entrevista dada pelos duques de Sussex a Oprah Winfrey, no passado mês de março.