"Eu ri tanto ao ponto de fazer chichi em palco", confessa Olivia Colman em entrevista

A atriz Olivia Colman, que estava nomeada para o Óscar de Melhor Atriz Secundária, contou uma das histórias mais engraçadas e embaraçosas que já aconteceram na sua carreira na representação.

Em entrevista com o diretor da companhia de teatro britânico Royal National Theatre, na série “Life in Stages”, a atriz de 47 anos contou que o ator David Mitchell, comediante que conheceu na altura em que participou no clube de teatro Footlights da Universiade de Cambridge, fez com que Colman tivesse um ataque de riso de tal forma que começou a urinar.

"Foi culpa dele. Esse também é um medo na minha cabeça: eu ri tanto ao ponto de fazer chichi em palco, mas fi-lo uma vez”, confessou Olivia. "A minha bexiga inteira esvaziou e [a urina] simplesmente escorreu até as pessoas que estavam na primeira fila. Isso tornou tudo pior. Eu não conseguia parar”, acrescentou.

O medo apoderou-se da atriz, levando-a a recorrer à hipnoterapia para ultrapassar o terror que tinha ganhado ao palco. “Conforme fico mais velha e um pouco mais reconhecida, tenho medo... de que todas essas pessoas vejam quando eu estragar tudo e digam: 'Nós fomos ver aquela pessoa que vimos na televisão – não é tão boa no palco'. Acho que desenvolvi esse medo. Eu amava [estar nos palcos]. Preciso de superar isso", admitiu.

Veja aqui o episódio completo.