Quase 828 mil pessoas já completaram a vacinação contra covid-19 em Portugal

Portugal já administrou, até 25 de abril, a primeira dose da vacina contra a covid-19 a 2.225.338 pessoas, 827.839 já completaram processo de vacinação, segundo dados da DGS, divulgados esta terça-feira.

O grupo etário dos maiores de 80 anos é o que apresenta maior taxa de vacinação, tendo 93% recebido já a primeira toma da vacina, num total de 626.562 pessoas, das quais 517.155 recebeu também a segunda.

Mais de metade dos portugueses entre os 65 e os 79 já recebeu a primeira dose da vacina, 844.255, ou seja 53%. Desse total, apenas 5% completou já a vacinação.

A Região de Lisboa e Vale do Tejo é a que regista maior número de doses administradas, com 1.020.507, segue-se o Norte com 987.632 inoculações, o Centro com 608.063, o Alentejo com 183.943, região que tem a maior percentagem de pessoas com a vacinação completa, 12%.



Segundo o mesmo relatório da DGS, Portugal recebeu 3.400.260 doses de vacinas contra a covid-19 até ao momento, tendo sido já distribuídas 3.039.329.