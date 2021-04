Adele volta a aparecer em frente às câmaras após meses desaparecida

A artista esteve presente na festa do ator britânico Daniel Kaluuya para assinalar a sua vitória nos Óscares 2021.

A cantora Adele desapareceu dos holofotes em 2015 e nos últimos anos tem feito apenas algumas aparições surpresa, nas quais revelou o seu divórcio, a sua nova forma física, após ter perdido 45 quilos, e esteve também no programa Saturday Night Live, que apresentou o ano passado.

Há vários meses que a artista não era vista em público e agora surgiram novas fotografias e vídeos da cantora numa festa com vários amigos para assinalar a vitoria do ator britânico Daniel Kaluuya nos Óscares, no passado domingo.

Em vários vídeos publicados na rede social Instagram, Adele aparece animada, com um casaco verde lima que destaca a sua elegante forma física.

A cantora britânica lançará um novo disco ainda este ano, porém nenhuma data oficial foi avançada.