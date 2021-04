Rami Malek ficou chateado depois de colega e amiga revelar foto antiga: "Compreendo o ponto de vista dele"

A atriz Rachel Bilson revelou que fez as pazes com o colega e amigo de infância Rami Malek, depois de o ator ficar chateado por esta ter partilhado uma fotografia antiga dos dois.

Tudo começou quando a norte-americana partilhou uma imagem no Instagram, que a mostra abraçada a Remi Malek. Na legenda, Rachel Bilson decidiu brincar com o amigo, chamando a atenção para uma corrente de ouro usada pelo ator. “Ei, Rami Malek, onde arranjaste esse colar de ouro?”, escreveu, acrescentando as hashtags ‘#DignoDeOscar” e “#NãoEsqueçamOsDesconhecidos”, numa referência ao Óscar que Rami venceu em 2019, pela sua interpretação em Bohemian Rhapsody.

Algumas semanas depois, já com a fotografia eliminada, a atriz expôs o sucedido ao participar num podcast.

“[Ele] Não foi tipo, ‘olá, como estás?’. Foi direto: ‘eu gostaria que apagasses aquela fotografia. Sou uma pessoa muito discreta'”, recordou, dizendo que apagou a imagem, pediu desculpa ao amigo, mas ficou “muito chateada” pela reação.

Agora, questionada sobre o assunto no programa de televisão LadyGang, Rachel Bilson confessou que finalmente se entendeu com Rami.

“Eu e o Rami já falamos desde tudo aquilo. Ele entrou em contacto e está tudo bem. Ele foi um doce, estamos ótimos, conversamos sobre isso tudo e está tudo bem. Ele foi muito querido e compreendo plenamente o ponto de vista dele e ele entendeu-me também. Fiquei feliz por termos resolvido tudo e seguido com a vida”, contou.