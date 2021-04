Portugal aumenta exportações em 6%. Importações caíram

As exportações portuguesas de bens registaram um crescimento de 6,0% no primeiro trimestre deste ano, ao contrário das exportações que caíram 5,7% no mesmo período. Os dados foram divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

“A estimativa rápida relativa ao primeiro trimestre de 2021 aponta para a aceleração das exportações de bens, que terão aumentado 6,0% relativamente ao período homólogo (-3,2% no quarto trimestre de 2020) e para uma redução menos intensa das importações (-5,7%, face a -9,9% no trimestre anterior)”, avança o gabinete de estatística.

Com esta informação, o INE inicia a divulgação antecipada de informação sobre a evolução trimestral das importações e exportações de bens que é baseada em informação recolhida até 25 dias após o trimestre de referência.

“Este apuramento é feito com base numa metodologia semelhante à utilizada no apuramento a 30 dias (divulgado a 40 dias), no entanto, inclui menos componentes de análise, não substituindo a divulgação a 40 dias mais precisa e mais detalhada”, explica o gabinete de estatística.

“Naturalmente, a divulgação mais precoce de resultados comporta uma maior probabilidade de revisões refletindo o menor volume de informação primária disponível, particularmente sobre o último mês do trimestre”, acrescenta ainda o INE.