Animais adotados durante a pandemia estão a ser abandonados

Falta de tempo e aumento das despesas são os principais motivos alegados pelos donos adotivos que não querem continuar com os animais.

A situação de epidemia de covid-19 no Reino Unido aumentou o número de adoções de animais de companhia, mas a maioria está agora a ser devolvida aos abrigos.

Os donos alegam que o regresso presencial ao trabalho os impede de terem tempo para tratar dos animais.

A dona de um abrigo de animais sublinhou, em declarações ao Mirror, que o aumento do abandono coincidiu com o atenuar das restrições no país.

Os donos adotivos alegam, segundo a mesma, que agora passam menos tempo em casa e que por isso não conseguem tratar dos animais, além de que vão ter mais despesas devido às deslocações, que agora podem fazer, e que deixam de poder comportar os gastos que os animais implicam.