Três homens filmaram-se a abusar sexualmente de menina de 12 anos que engravidou no Porto

Três homens foram acusados pelo Ministério Público (MP) do Porto de abusar sexualmente uma adolescente entre setembro de 2018 e janeiro de 2019. A vítima acabou por engravidar.

De acordo com uma nota divulgada no site do MP do Porto, dois dos arguidos "forçaram uma menina nascida em 2006 a manter com eles trato sexual, filmando mesmo o sucedido", quando a adolescente tinha 12 anos no momento dos factos.

A partir de setembro de 2018 até janeiro de 2019, os dois acusados "mantiveram por várias outras vezes, assim como o terceiro arguido, relações sexuais com a mesma menina, a qual viria mesmo a engravidar".

Os três homens estão acusados pela prática de crimes, tais como violação consumada e tentada, pornografia de menores e abuso sexual de crianças.