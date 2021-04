Groundforce. Casimiro quer devolução dos equipamentos e restituir os sete milhões à TAP em prestações

O presidente da Groundforce, Alfredo Casimiro, vai anular o acordo com a TAP: o i sabe que a proposta do acionista privado da empresa de handling prevê a devolução do material pela TAP à Groundforce e a consequente restituição dos 6,97 milhões pela Groundforce à companhia de aviação, que, neste caso, seria concretizada através de um plano faseado de pagamento.



Segundo apurou o nosso jornal, o volte-face teve com base a interpretação do Conselho Fiscal e dos consultores (da Deloitte) da Groundforce que alegam a invalidade do contrato, uma vez que o mesmo retira à empresa quaisquer possibilidades para que a sua atividade normal seja desenvolvida.



A nova posição da Groundforce vai ser formalmente apresentada por Alfredo Casimiro aos representantes da TAP, numa reunião de acionistas convocada de urgência para esta tarde (com início às 18h) – ainda não é, por isso, conhecida a posição da TAP e do Governo em relação a estes novos desenvolvimentos.



Recorde-se que o acordo assinado entre as partes em finais de março consistiu na compra pela TAP do material da Groundforce – como tratores, rebocadores (designados push backs), escadas e autocarros, entre outros – por 6,97 milhões de euros, que depois subalugou à própria empresa de gestão de bagagens por um valor mensal de 461 mil euros.



O acordo foi a forma encontrada para que fosse injetado dinheiro de imediato na Groundforce, e permitiu pagar os salários de fevereiro e março aos 2400 trabalhadores da empresa de handling (e ainda os impostos referentes a março) – e previa ainda que os equipamentos pudessem ser recomprados pela Groundforce no prazo de até 60 dias (ou seja, até final do mês de maio).

Casimiro aponta para o futuro e diz que vai contratar Apesar das notícias que vieram a público nas últimas semanas, dando conta que Alfredo Casimiro estava em negociações com três empresas internacionais para se desfazer da Groundforce, o i sabe que o acionista privado está agora mais confiante que “o pior já passou”, e que pode ir à boleia de uma retoma gradual e progressiva prevista no setor da aviação para resistir à frente da empresa de gestão de bagagens do grupo TAP.



O nosso jornal apurou que Alfredo Casimiro (que detém 50,1% da empresa através da Pasogal, enquanto os restantes 49,9% pertencem à TAP) já tem assegurado o dinheiro para pagar os salários de maio aos trabalhadores (e também a verba para fazer face aos impostos referentes a esse mês).



Contra todas as expectativas, o presidente da Groundforce tem até confidenciado junto de colaboradores próximos que, perante as mais recentes estimativas, tem planos para contratar já a partir de junho, de forma a fazer face ao aumento da atividade – devendo recorrer a alguns dos quase mil trabalhadores com contratos a termo quando a crise estalou.