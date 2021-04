Correios espanhóis intercetam carta com balas destinada a José Luis Zapatero

Zapatero é a quinta figura política da esquerda espanhola a receber ameaças de morte, em cartas com balas ou navalhas no interior.

Os correios espanhóis intercetaram, esta quarta-feira, uma carta com ameaças e balas no seu interior dirigida ao ex-primeiro-ministro José Luis Zapatero.

A carta foi intercetada nos controlos feitos na unidade central de processamento dos correios, em Madrid. Já na terça-feira tinha sido ali detetada uma carta semelhante dirigida à Direção-Geral da Guarda Civil que, segundo a imprensa espanhola, afinal se destinava ao líder do Unidas Podemos e vice-presidente do governo espanhol, Pablo Iglesias, e à sua família.

Zapatero é a quinta figura política da esquerda espanhola a receber ameaças de morte, em cartas com balas ou navalhas no interior. Na semana passada, foram enviadas ameaças semelhantes a Reyes Maroto e Fernando Grande-Marlaska, ministros de Pedro Sánchez e ambos do partido PSOE, a Pablo Iglesias, e à presidente da região de Madrid e candidata do PP, Isabel Diaz Ayuso.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, apelou, esta quarta-feira, ao fim da “espiral de ódio” que “ataca diretamente” a democracia e os seus valores.