Kit SOS de Etiqueta Moderna

Quantas e tantas não foram já as vezes, e seguramente mais virão, por situações inevitáveis e não programadas, em que não teve um contratempo de última hora?

O conselho é que o tenha sempre consigo, para qualquer lado que vá, evitando qualquer acidente trivial no dia a dia. Conheça os 10 elementos deste seu novo Kit:

1. Fio dentário

Um dos nossos melhores passaportes é o nosso sorriso e isso implica que os respetivos dentes se apresentem limpos e sem vestígios de comida.

2. Amostra de perfume

Trazer consigo uma pequena amostra de perfume pode valer-lhe aquele detalhe e pormenor que, com certeza, fará a diferença na altura de ter que cumprimentar alguém.

3. Escova de cabelo pequena ou pente

Para aqueles dias com vento, ou para quem tem um cabelo mais sensível e que aguenta menos tempo com um determinado penteado (seja com laca, gel ou cera) cuja fixação nem sempre corresponde às suas expectativas.

4. Pastilhas

E eis que surgem as pastilhas, em caixa ou individuais, para quando não houve oportunidade de escovar os dentes após uma refeição ou lanche e não se está seguro do hálito.

5. Corta unhas

Pode parecer não fazer sentido à primeira vista, mas verá que sim! Geralmente, é comum vermos pessoas com unhas demasiado grandes e, por vezes, sujas.

6. Cotonetes

Porque há sempre alguém ultra atento a si, inclusive a reparar se tem os ouvidos com cera acumulada, na incerteza, passe um cotonete antes de algum encontro.

7. Pinça

A utilidade de uma pinça para aquela sobrancelha que já devia ter sido cuidada é, em muitos casos, elevada.

8. Creme de mãos e rosto

Em vez de ter um creme para mãos e outro para o rosto, seja prático e use um creme dois em um (próprio para mãos e rosto), mantendo a pele hidratada.

9. Desodorizante

A falta de desodorizante é talvez das piores falhas de alguém. Pior que estarmos junto a alguém com odor a transpiração, é manter a mesma proximidade junto dessa pessoa.

10. Gilete

Para aqueles pelos indesejáveis que ficam inestéticos devido ao botão aberto da camisa ou decote de uma sweatshirt com decote em “V”.