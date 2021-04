Há mais 12 praias com Bandeira Azul em Portugal

Há 372 praias fluviais e costeiras galardoadas com Bandeira Azul este ano, distribuídas por 98 municípios, cinco dos quais entram pela primeira vez na lista. Em 2020, foram 360 as praias premiadas.

Segundo o Programa Bandeira Azul, a lista é composta por 330 praias costeiras, mais oito do que em 2020, e 42 fluviais, mais quatro do que no ano passado. O Algarve é a zona com mais praias galardoadas (87), segue-se o Norte com 72, o Tejo com 50, os Açores com 45, o Alentejo com 31, o Centro com 29 e a Madeira com 16.

"Das 372 praias, 330 são costeiras e 42 fluviais, o que reflete a tendência, dos últimos anos, de crescimento no número de praias interiores, bem como do investimento realizado nestas zonas balneares. Assim, considerando os restantes países que desenvolvem o Programa Bandeira Azul, Portugal torna-se o segundo com mais praias fluviais galardoadas.", lê-se num comunicado publicado no site do Programa Bandeira Azul.

Fafe, Oleiros, Óbidos, Avis e Beja são municípios entram pela primeira vez na lista. Já a Calheta, na Madeira, reentra.