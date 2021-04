Russell Brand recorda que beijou Meghan Markle antes de a duquesa ser famosa

Ator disse que não conhecia a atriz até esta casar com Harry.

Antes de chegar à realeza, e no âmbito da sua carreira como atriz, Meghan Markle contracenou com várias estrelas de Hollywood, nomeadamente com Russell Brand. Agora, o ator recordou o momento em que beijou a duquesa de Sussex... muito antes de Harry.

Tudo aconteceu no filme ‘É Muito Rock, Meu!’, em 2010, em que Meghan deu vida a Tatiana, uma festivaleira, que beijou, na sua única cena, o músico interpretado por Russell.

"Ela estava num filme em que eu participei – o ‘É muito Rock, Meu!’. Eu não a conhecia na altura porque ela ainda não era casada com alguém da realeza, então não prestei atenção”, começou por dizer o ator no programa de televisão Loose Women, depois de ser questionado pela apresentadora sobre se tinha trocado uns "amassos" com a duquesa.

“Pensando bem, não lembro bem das filmagens… Mas acho que a beijei, acho, naquela cena. Estava tudo no guião! Só sei disso porque acho que vi uma parte dessa cena em algum sítio”, acrescentou.

De realçar que Meghan só viria a destacar-se em Hollywood em 2011, quando foi lançada a série ‘Suits’.