Alentejo registou a única morte por covid-19 nas últimas 24 horas mas é a região com menos novos casos

Ainda que tenha registado a única morte do recente boletim da DGS, o Alentejo reportou apenas nove novos contágios por covid-19. Norte com registo de maior número de novos casos.

O boletim epidemiológico divulgado pela DGS, esta quinta-feira, revela que Portugal registou mais 470 novas infeções de covid-19 e uma vítima mortal devido ao vírus.

Hoje, o país ultrapassou os 836 mil casos confirmados, com os novos casos a elevar o total para 836.033. Quanto às mortes, Portugal está a aproximar-se das 17 mil, ao atingir um total acumulado de 16.974 vítimas mortais desde o início da pandemia.

Mais 545 pessoas conseguiram recuperar do novo coronavírus, valor superior ao de novos contágios reportados nas últimas 24 horas.

Já o número de internados continua a diminuir nos hospitais portugueses. Agora, estão 324 internadas (menos oito do que ontem), das quais 89 estão a precisar de tratamento nas Unidades de Cuidados Intensivos (mais uma pessoa em relação a quarta-feira).

O Alentejo registou a única morte do boletim da DGS: uma mulher na faixa etária dos 80 anos ou mais.

Quanto ao registo de novos casos, o Norte voltou a ser a região com mais contágios reportados, nas últimas 24 horas, com 213 pessoas infetadas. Esta região e Lisboa e Vale do Tejo, que contabilizou 143 novas infeções, foram as únicas a reportar mais de cem contágios.

O Centro registou 49 novos contágios, seguindo-se o Algarve com 13 e o Alentejo com 9. Em relação aos arquipélagos, a Madeira reportou 23 novos casos e os Açores 20.

Agora, as autoridades de saúde têm sob vigilãncia 24.315 contactos, menos 397 pessoas em relação a quarta-feira, e há 23.733 casos ativos, menos 76 do que ontem.

Consulte aqui o boletim da DGS de 29 de abril