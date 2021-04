Adotou uma alimentação saudável e mesmo assim não emagrece? A culpa pode ser destes mitos

Com a aproximação do verão e com as perspetivas otimistas sobre a evolução da covid-19, a ideia de praia parece cada vez mais apetecível, mas com os sonhos de um bronze bonito e de um refrescante mergulho no mar surgem também as preocupações com o corpo.

Depois de um período de confinamento e uma vida mais sedentária, são muitas as pessoas que procuram agora ver-se livres dos quilos extra que ganharam nos últimos meses, em que foi mais difícil manter uma alimentação saudável e prática regular de exercício físico.

Há quem já tenha começado a alterar os hábitos, mas mesmo assim não está a ter os resultados que esperava. Por mais que pratique exercício e coma de forma saudável continua sem perder peso? Existem ideias que seguimos porque acreditamos serem benéficas, mas na verdade não passam de mitos e prejudicam a dieta.

Existem vários mitos que podem estar a dificultar a perda de peso. Veja alguns exemplos.

- Alimentos integrais emagrecem: estes produtos têm uma maior quantidade de fibra, que mantém a sensação de saciedade por mais tempo, no entanto, contêm calorias, açúcar, gordura, tendo de ser ingeridos de forma comedida para não exceder as quantidades recomendadas.

- Cenoura engorda: existe quem acredite que este alimento engorda. Na verdade, a cenoura pode ajuda-lo a perder peso, é rico em carotenos que têm vitamina A. Esta vitamina tem uma ação antioxidante e é essencial para a visão e a pele.

- Ter um dia da asneira: a ideia é fazer uma refeição da asneira e não um dia. Se come de forma saudável durante a semana e ao fim de semana come coisas prejudiciais para a saúde está a estragar a sua dieta.