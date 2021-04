Homem deixou carro a trabalhar para ir beber café em Coimbra e assaltantes levaram-no

Um homem, de 35 anos, viu o seu carro ser roubado, em Coimbra, na madrugada desta quinta-feira, depois de deixar o veículo sozinho, a trabalhar, enquanto foi beber café.

De acordo com um comunicado da PSP, o crime ocorreu pelas 00h55, na zona da Rua do Padrão. A força de segurança foi contactada pelo homem, que denunciou que desconhecidos lhe haviam furtado “a sua viatura particular, que o mesmo tinha deixado na via pública a trabalhar”, afastando-se depois “com o propósito de ir beber um café”.

No interior do carro, o homem “tinha deixado o título de registo de propriedade, as chaves da sua residência e do seu local de trabalho”.

Segundo a mesma nota, por volta das 03h50, os agentes da PSP detetaram a viatura, na zona dos Campos do Bolão, “tendo os seus ocupantes abandonado a mesma, encetado a fuga para parte incerta”.

No interior da mala encontravam-se quatro botijas de gás, que tinham sido “furtadas de um posto de abastecimento de combustíveis” existente naquela zona.

A viatura foi rebocada para as instalações policiais para ser alvo de perícias e o seu proprietário foi informado da recuperação.